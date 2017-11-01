Вопросы законодательного обеспечения жилищной политики и механизмы реализации государственной политики в сфере ЖКХ обсудили в Ставрополе. В заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ участвовали первый зампред Совета Федерации Николай Федоров , зампред Госдумы РФ Ольга Тимофеева, губернатор Владимир Владимиров.

Фото: пресс-служба губернатора СК

В приветственном слове глава региона поблагодарил парламентариев за поддержку края в решении задач развития Ставрополья. В частности, в будущем году ожидается более 180 млн рублей курортного сбора.

Краевые власти обсудили с федеральным центром увеличение финансирования на формирование комфортной городской среды. В этом году Ставрополье получило 609 млн рублей и вошло в пятерку лидеров благоустройства.

Увеличение тарифов на ТКО для населения губернатор назвал недопустимым. Предполагается, что к 2019 году край перейдет на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, где ключевой задачей станет повсеместное заключение договора с населением на вывоз ТКО. Федеральное ведомство внесет свои поправки в законодательство, касающееся перехода на новую систему, отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Оплату работ по проведению установки, проверок и замены интеллектуальных приборов учета коммунальных ресурсов было предложено совершать ресурсоснабжающим организациям.

– Тот, кто продаёт гражданину коммунальную услугу, тот и должен её измерять. Нас же не заставляют приходить в магазин с собственными весами. Поэтому это очевидный вопрос, кто должен оплачивать приборы учёта – тот, кто продаёт услугу, – привела пример депутат Госдумы РФ Ирина Яровая.

Инициатива включена в резолюцию заседания и будет передана в федеральные органы исполнительной власти, сообщили в пресс-службе губернатора СК.