Неделю назад губернатор Владимир Владимиров назначил министра туризма и оздоровительных курортов края.

Александр Трухчёв

Случилось это после принятия закона о введении курортного сбора в нескольких регионах, среди которых и Ставрополье. Собранные средства по решению краевого правительства должны в стопроцентном объеме идти на развитие инфраструктуры того курортного города, где собраны. Деньги – это возможности. Чтобы их не упустить и воспользоваться с максимальной выгодой, и было решено возродить упраздненное прежде министерство.

Министром стал 31-летний Александр Трухачёв, сын ректора Ставропольского государственного аг-рарного университета и депутата краевой Думы трех последних созывов Владимира Трухачёва.

Трухачёв-младший занимал с июня этого года пост замминистра культуры, а до начала стремительной чиновничьей карьеры трудился на кафедре туризма и сервиса Ставропольского государственного аграрного университета, последние четыре года – ее заведующим. Там же получил степень кандидата экономических наук.

История самого министерства курортов и туризма не менее захватывающая. Впервые его создали в конце 2011 года на фоне подготовки страны к Олимпиаде в Сочи, еще в губернаторство Валерия Гаевского. За полгода до этого Владимир Путин (бывший тогда в ранге главы федерального правительства) поручил краю разработать стратегию и меры по развитию наших курортов. По завершении Олимпиады и связанных с ее подготовкой крупных бюджетных расходов федеральное правительство обещало заняться проблемами Кавказских Минеральных Вод. Однако этого в полной мере так и не случилось.

Руководителем курортного ведомства тогда стал Андрей Скрипник, занимавший прежде должность замминистра экономразвития СК. Ставилась задача обеспечить современный сервис, способный развернуть к нам поток отдыхающих, в том числе из-за границы, и, как следствие, создать тысячи новых рабочих мест в сфере туристического бизнеса и услуг. Существовали и амбициозные планы по увеличению доли доходов от туризма в крае до европейского уровня в 5-6 процентов валового регионального продукта. Не случилось и этого.

Еще через полгода сменивший В. Гаевского на посту губернатора Валерий Зеренков на должность назначил Валентину Ченцову, трудившуюся прежде под его началом в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в СК.

Очевидно, эти ротации популярности нашим курортам особо не добавили. Тем более и поработать ведомству не дали. В октябре 2013 года пришедший на должность губернатора края Владимир Владимиров функционал по развитию туризма сначала передал минэкономразвития, а в 2015 году – минкульту края.

Что в целом было логично – большая часть курортного комплекса региона давно осела в частных руках, государственное управление было номинальным и сводилось, по сути, лишь к созданию и продвижению бренда КМВ и распределению бюджетных средств между частниками в рамках программ господдержки. На масштабные инфраструктурные изменения денег в крае не было, а центр на помощь в возрождении курорта федерального значения не спешил.

Интересно, что в обоих ведомствах этот вопрос курировал один и тот же человек – Юлия Косарева. Двадцативосьмилетняя выдвиженка, поработав в федеральных структурах, прибыла в край с новой губернаторской командой. Сначала была назначена министром экономразвития. Затем после скандала на всю страну со всплывшими из соцсетей вызывающими снимками и поэтическим творчеством на тему ее женских фантазий Косарева переместилась на менее заметную должность замминистра культуры. Следом за ней переместились и функции по развитию туризма и курортов.

При экстравагантной чиновнице была разработана фантастическая стратегия развития Кисловодска до 2030 года, предполагающая вложение в курорт 120 миллиардов преимущественно федеральных средств. Реализовать же удалось исключительно за счет скудного краевого бюджета несколько скромных туристических проектов. Например, трехдневный тур «Усадьбы Юга России», апрельское ежегодное торжественное открытие курортного сезона в кисловодском парке, сентябрьский фестиваль «Отдыхай на Ставрополье». В апреле этого года Юлия Косарева отправилась развивать Дальний Восток. Собственно, ее и сменил в июне в минкульте Александр Трухачёв.

Новый министр ответил на вопросы «Ставропольской правды».

-Для меня отрасль – направление не новое. В университете проведено множество научных исследований, имеется значительное количество практических наработок в сфере туризма, которые, убежден, найдут свое применение на практике как в Ставропольском крае, так и за его пределами. На прежний пост заместителя министра культуры края по развитию курортов и туризма я был назначен недавно. Поэтому о серьезных итогах говорить пока еще рано, но за это время мы провели несколько крупных мероприятий: «Открытие курортного сезона»; «Дни туризма Ставропольского края в регионах России» (Нижегородская, Свердловская области, республики Татарстан и Удмуртия, Пермский край), в этих же регионах была запущена реклама наших курортов в региональных блоках федеральных телеканалов. Кроме того были организованы краевой конкурс «Туристское Ставрополье» – региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» и фестиваль туризма «Отдыхай на Ставрополье». Подписано соглашение между правительством Ставропольского края и азербайджанскими инвесторами о строительстве новых санаторно-курортных учреждений в регионе КМВ, – отметил он.

– Александр Владимирович, почему возникла необходимость создания отдельного министерства? Нет ли опасений, что структура вновь просуществует недолго?

– Такая необходимость возникла в связи с расширением круга задач, которые ставятся перед индустрией туризма и гостеприимства края. Одним из ключевых направлений нового министерства станет реализация эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Также министерством будет продолжена работа по выполнению поручений президента Владимира Путина и реализации перечня поручений Правительства РФ, связанных с развитием Кисловодска и в целом Кавказских Минеральных Вод.

На министерство возложены и функции по управлению и нормативно-правовому регулированию в сфере курортов и туристской деятельности, определение приоритетных направлений развития туризма в крае, создание условий для инвестиционной привлекательности курортов, обеспечивающих развитие и конкурентоспособность санаторно-курортного и туристского комплекса. Также министерство будет координировать деятельность органов исполнительной власти края, местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, что может способствовать развитию региона КМВ, в том числе в рамках реализации госпрограмм. Кроме того мы будем отвечать за реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», рассчитанной до конца 2018 года.

Понятно, что мы получили некий кредит доверия от губернатора края и наша задача – надежды оправдать. Думаю, что судьба министерства будет зависеть от качества нашей работы.

– Что вы можете сказать о законодательной новации – введении на КМВ курортного сбора?

– Как определено центром, размер курортного сбора устанавливается региональным законом. Что и было сделано – планка установлена на отметке 50 рублей с человека. Регионы, участвующие в эксперименте, смогут взимать плату не раньше следующего мая. Это будет касаться всех, кто остановился в санатории, гостинице.

Проектом федерального закона предусмотрено 19 категорий лиц, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Среди них инвалиды 1 и 2 группы, дети в возрасте до 18 лет, малоимущие, ветераны Великой Отечественной, боевых действий, инвалиды войны, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, многие другие категории. Льгота распространяется также на тех, кто приехал на курорт для получения специализированной медицинской помощи или реабилитации. Для освобождения от уплаты курортного сбора необходимо будет предъявлять документ, подтверждающий право на льготу.

Жители региона КМВ курортный сбор платить не будут, как и те, кто постоянно работает в городах-курортах. Дополнительно региональными законами этот перечень может быть расширен, но у нас этот список пока дополняться не будет.

– Будет ли расширяться список курортов края, участвующих в эксперименте?

– В настоящее время заявки на участие в эксперименте поступили из четырех городов – Ессентуков, Железноводска, Кисловодска и Пятигорска. Количество участников не ограничено, оно будет расширяться, главное, чтобы территория эксперимента отвечала требованиям федерального и краевого законодательства.