До окончания срока уплаты имущественных налогов за прошлый год остается месяц. Признаемся, что многие из нас откладывают расчеты с бюджетом до последнего. И нередко в спешке приходится разбираться в налоговой арифметике, чтобы понять происхождение выставленных к оплате сумм. Потому мы в очередной раз обратились к руководителю управления ФНС России по Ставропольскому краю Е. АФОНИНОЙ с просьбой разъяснить особенности нынешней кампании по уплате налогов.

Елена Афонина

– Елена Алексеевна, давайте начнем с азов. Какими сроками мы ограничены?

– Уплатить налоги на имущество, земельный и транспортный, по итогам 2016 года необходимо не позднее 1 декабря. Об этом плательщикам сообщается в разосланных уведомлениях. Как и прежде, в них указывается информация по всем налоговым обязательствам физического лица. Например, если человек владеет домом, машиной и земельным участком, то в налоговом уведомлении будут содержаться данные сразу по трем налогам.

– В этом году далеко не все получили по почте бумажные уведомления. Но их отсутствие не означает, что человек ничего не должен, так?

– Да, не все владельцы налого-облагаемого имущества в этом году получили письма. Их отсутствие может объясняться тремя причинами. В частности, нет смысла отправлять уведомления тем, у кого имеются налоговые льготы или вычеты, полностью освобождающие владельца объекта налогообложения от уплаты налога. Кроме того, по-прежнему не печатаются уведомления, если общая сумма налоговых обязательств человека составляет менее ста рублей.

И новация этого года: налогоплательщики, которые подключены к личному кабинету, получат уведомление на уплату имущественных налогов только в электронной форме. Желающим получать его на бумаге нужно отдельно уведомить налоговую службу посредством того же личного кабинета или личного обращения в инспекцию.

Если эти случаи для вас неактуальны и вы как владелец того или иного имущества не получили уведомления, нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или местонахождению объектов недвижимости либо направить информацию с помощью дистанционных сервисов.

– Но есть и другая сторона медали. Налоговые уведомления получили пенсионеры, которые всегда были освобождены от налогов...

– Действительно, ситуация поменялась, законодательство теперь ограничивает льготы. До 2015 года пенсионеры освобождались от уплаты налога в отношении всех объектов недвижимости, принадлежащих им на праве собственности. Теперь же льгота по налогу для них предоставляется в отношении только одного объекта из одной категории. Например, только по одной из двух квартир, по одному из нескольких жилых домов, по одному из двух гаражей и т. п.

– Елена Алексеевна, обратимся к другой животрепещущей теме. В налоговых уведомлениях за 2016 год налог на имущество рассчитан уже из кадастровой стоимости. Пророчили серьезный рост начисленных к уплате сумм…

– Для некоторых собственников налог действительно может увеличиться. Но для некоторых суммы, напротив, снизятся. При этом помимо кадастровой оценки сумма налога зависит от нескольких других параметров: размера налогового вычета, налоговой ставки и значения понижающего коэффициента.

Ведь переход на новые расчеты будет плавным и растянется на несколько лет, для чего предусмотрены понижающие коэффициенты на первые пять лет (0,2 – к первому налоговому периоду; 0,4 – ко второму; 0,6 – к третьему; 0,8 – к четвертому). Таким образом, только с пятого налогового периода налог в полном объеме будет исчисляться по кадастровой стоимости. Таким образом, полную сумму налога на недвижимость собственники заплатят только в 2020 году.

Кроме того, есть понимание несовершенства общих формул. Кадастровая стоимость определяется методом массовой оценки и не учитывает индивидуальных особенностей квартиры, которые могут влиять на ее рыночную стоимость. Несовершенство массовой оценки компенсирует специальный налоговый вычет, предусматривающий освобождение от уплаты налога определенной площади в помещении. Так, в квартире не облагается налогом 20 квадратных метров, в жилом доме – 50 квадратов, а если вы владеете комнатой, то от налога освобождается 10 квадратных метров. Например, в квартире площадью 60 квадратов облагается налогом только 40.

На каждый объект недвижимости предоставляется один вычет вне зависимости от количества собственников и от того, являются ли они льготниками. В налоговом уведомлении, которое налогоплательщик получит по почте или в своем личном кабинете, кадастровая стоимость недвижимости уже будет уменьшена на стоимость налогового вычета.

– Вопрос от читателей, повторяющийся практически из года в год, – о транспортном налоге. Может ли владелец автомобиля, находящегося в розыске, для освобождения от налога не представлять справку из органов внутренних дел об угоне машины?

– Положения Налогового кодекса Российской Федерации не возлагают на владельца транспортных средств, находящихся в розыске, обязанность по представлению в налоговую инспекцию документа, подтверждающего факт угона. Налог, безусловно, рассчитывается. Но в случае поступления заявления от владельца транспортного средства об освобождении от уплаты налога без представления соответствующих документов налоговая инспекция направит дополнительный запрос в уполномоченный орган о подтверждении факта с указанием периода, с начала которого объект налогообложения числится в розыске.

– Теперь уточним по земле. Есть те, кто оспаривает кадастровую стоимость своих участков. Процедура предполагает обращение в специальную комиссию при Росреестре. Если в этом году человеку удалось добиться снижения кадастровой стоимости, налог за 2016 год впоследствии будет пересчитан?

– В случае оспаривания кадастровой стоимости земельного участка во внесудебном порядке по решению комиссии при тероргане Росреестра обновленные сведения о кадастровой стоимости учитываются при определении налоговой базы начиная с того налогового периода, в котором было подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

В этой связи в случае принятия комиссией решения о пересмотре кадастровой стоимости на основании установления рыночной стоимости участка в текущем году перерасчет налога за 2016 год производиться не будет, а изменения налоговой базы будут учитываться при расчете налога за 2017 год.

– Между тем до сих пор далеко не все знают, что почти все вопросы можно снять в абсолютно рабочем режиме, если максимально использовать возможности личного кабинета на сайте налоговой службы. Оплатить ведь тоже можно, как говорится, не выходя из дома?

– Для тех, кто хочет исполнить свои налоговые обязательства дистанционно, «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» окажется незаменимым помощником. В сервисе можно уплатить налоги в режиме онлайн либо сформировать платежный документ для последующей оплаты в банковском отделении.