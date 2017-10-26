27 октября Ленинский районный суд Ставрополя постановил заключить под стражу на два месяца бывшего главу ставропольского МУП «Водоканал» Валерия Евлахова. Он подозревается в получении взятки.

В зале суда

В следственном управлении СКР по Ставропольскому краю, возбудившем уголовное дело, подтвердили, что директор горводоканала с февраля по август 2017 года требовал от фирмы, прокладывающей водопровод к заводу «Ставропольавто», оформление на посредника доверенности на трубу и камеру врезки стоимостью 4,4 миллиона рублей. Со своей стороны В. Евлахов обещал выдать справку о выполнении технических условий для ввода в эксплуатацию водовода. Руководитель фирмы не согласился на сделку и обратился в ФСБ. 2 октября В. Евлахову передали обработанную специальным составом доверенность. Оперативники задержали его с поличным со следами краски на руках.

Сторона защиты уверяет, что многочисленные обыски и допросы подкосили здоровье В. Евлахова. После увольнения из водоканала он попал в кардиологическое отделение. Адвокат настаивает на том, что его подзащитный – жертва провокации. Уверяя, что его клиент находится в предынфарктном состоянии, защитник предлагал избрать мерой пресечения домашний арест или залог. Тем не менее врачи не обнаружили у В. Евлахова недугов, препятствующих его пребыванию в следственном изоляторе. На решение суда не повлиял и тот факт, что у подозреваемого есть жена и трое несовершеннолетних детей.

Валерий Евлахов отрицает свою вину. По его словам, он дорожит репутацией и не совершал ничего противоправного. Приведенные доводы показались судье неубедительными, и экс-начальник горводоканала все же пробудет за решеткой до 25 декабря. Если вина В. Евлахова будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.