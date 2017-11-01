Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

Студенты всех институтов СКФУ участвовали в спортивном празднике «Богатырская сила». Цель турнира – укрепление межнационального согласия, а также знакомство с культурой народов Северного Кавказа, которое проходило в том числе и на тематических спортивных станциях. Каждая из них соответствовала традиционным состязаниям разных народов.

Участники поднимали пудовые гири, стреляли из арбалета, перетягивали палку, канаты, соревновались в «Бараньих боях». Здесь со связанными руками нужно было вытолкнуть соперника за круг.

На станции «Арапник» юношам пришлось взять в руки плети. Одним ударом нужно было сбить бутылку с подставки. Без такого кнута не обходились раньше пастухи и кочевники.

Итогом турнира стало награждение лучших и раздача сувениров всем участникам, сообщили в пресс-служье СКФУ.