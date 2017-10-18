В 2017 году потребности бизнеса в финансировании существенно увеличились. Во многом этому способствовал и запуск эффективных инструментов господдержки, повышающих доступность финансов для разных сегментов бизнеса. О том, как эти механизмы работают на практике и насколько эффективны, мы сегодня беседуем с управляющим корпоративным филиалом ВТБ в СКФО Александром Дыренко.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Александр Дыренко

– Александр Михайлович, насколько увеличился спрос на заемные средства у бизнеса на Северном Кавказе? И какие инициативы государства, с вашей точки зрения, наиболее действенны для укрепления и развития кредитной активности?

– Рыночная конъюнктура, без-условно, поменялась, и пока вполне оправдываются оптимистичные ожидания. Бизнес охотно кредитуется – причем не только на «классическое» пополнение оборотных средств, ожила и сфера инвестиций. Всего за девять месяцев текущего года Северо-Кавказским филиалом ВТБ экономика региона профинансирована на 22,2 млрд рублей, что на 30% выше аналогичного показателя годом ранее.

Проявился эффект отложенного спроса, сейчас предприятия региона активно модернизируют оборудование и обновляют парки техники. Также отчетливо видим по нашим клиентам стремление воспользоваться льготами в рамках господдержки. И мы готовы им в этом активно помогать: ВТБ в СКФО, как и прежде, работает со всеми ключевыми программами субсидирования процентной ставки. На мой взгляд, каждая из ныне действующих госпрограмм точно попадает в свой целевой сегмент, удовлетворяя потребности в доступном финансировании.

За январь – сентябрь 2017 года корпоративный филиал ВТБ в СКФО заключил с компаниями округа 30 кредитных соглашений с использованием инструментов господдержки. Их общая сумма составила 3,7 млрд рублей. Из этих средств уже «выбрано» более 2 млрд. Напомню, что такие кредиты не выбираются одномоментно – финансирование осуществляется поэтапно.

– В прошлом году заметный эффект дала Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП. Как в 2017-м выглядит в филиале динамика кредитования в ее рамках?

– Программа остается востребованной. Предприниматели поняли, что у них есть возможность воспользоваться привлекательными условиями финансирования, а требования не отличаются жесткостью. С начала года филиал подписал с предприятиями Северо-Кавказского федерального округа восемь кредитных соглашений, «вес» которых составляет около 1 млрд рублей, более половины из них уже выдано.

Этим летом Минэкономразвития РФ была также запущена «Программа 674», ориентированная уже на реализацию преимущественно инвестиционных проектов. По ней филиал заключил четыре соглашения на общую сумму 552 млн рублей, из которых 222 млн рублей уже работают в экономике округа.

– Вы неоднократно подчеркивали, что в кредитном портфеле филиала все большую долю начинают занимать предприятия аграрного сектора. Расскажите о сотрудничестве с сельхозпроизводителями в рамках программы Минсельхоза РФ о субсидировании кредитов аграрным предприятиям через уполномоченные банки.

– Подчеркну, что среди аграриев в рамках политики импортозамещения спрос на заемные ресурсы в регионе серьезно активизировался. Предприятия расширяют сельхозугодья, обновляют фонды, внедряют новые технологии да и в целом набирают обороты в своей деятельности. С этим напрямую связано то, что сельское хозяйство вошло в число отраслей, лидирующих в нашем кредитном портфеле.

Что касается программы льготного кредитования предприятий АПК, то упрощение механизма компенсации части процентной ставки по кредитам наряду с заметным снижением процентных ставок заставило задуматься о займах более широкий круг заемщиков. Получая совсем недорогие деньги, аграрии оформляют кредиты без лишних бумажных процедур и согласований.

За 9 месяцев 2017 года с представителями аграрной отрасли региона заключено 18 кредитных соглашений на общую сумму 2,2 млрд рублей, из которых сельхозпредприятиям выдано кредитов на сумму 1,3 млрд рублей. Замечу, что средства идут не только на финансирование текущей деятельности аграрных компаний, но и на инвестиционные цели. Особую активность проявляют предприятия, занятые в растениеводстве и переработке. И, несмотря на окончание основного сезона сельхозработ, мы продолжаем подписывать с ними соглашения.

– Поговорим о других промежуточных итогах работы. Девять месяцев уже позволяют строить предположения, какими будут годовые результаты. Помимо кредитования где сейчас точки роста для филиала?

– Миграция клиентов в крупные банки, отмеченная еще в начале года, сохраняется. Очевидно, что выгода в один-два процента перестала быть самоцелью, и бизнес уже не гонится за ставками, а ищет стабильность, уверенность и качественный сервис.

Теперь обратимся к цифрам. За период с января по сентябрь в филиале было открыто более 600 счетов. Также мы однозначно можем гордиться своей работой по наращиванию пассивов. На 1 октября объем портфеля превысил 12 млрд рублей, рост с начала года составил 13%. А вот по отношению к цифрам за аналогичный период прошлого года показатель увеличился на 140%. В основном это средства предприятий, относящихся к сегменту среднего бизнеса. Предприятия, как видим, не испытывают острого дефицита финансов, потому сейчас многие формируют «подушки безопасности» и с некоторым опережением гасят кредиты.

Крайне востребованы все виды гарантий, и нам также интересно работать в этом направлении. Если сравнивать с началом года, гарантийный портфель филиала увеличился почти в 2,5 раза и приближается к уровню в 2 млрд рублей. Добавлю также, что на уровне прошлого года мы смогли сохранить чистый комиссионный доход, заработав за девять месяцев около 100 млн рублей. А чистый операционный доход филиала без учета резервов за этот период составил 700 млн рублей.

Отдельно скажу о том, что предмет особой гордости филиала ВТБ в СКФО – высокое качество кредитного портфеля. Банк не идет в высокорисковые проекты. И нынешний год, подчеркиваю, был начат с нулевой проблемной задолженностью. Ситуация не поменялась до сих пор.