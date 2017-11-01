Антинаркотическая акция «Мы выбираем жизнь!» прошла в Ставрополе. Мероприятие проводилось в рамках конкурса «Ставрополь – против наркотиков» и было организовано «Ставропольской федерацией тхэквондо».

В акции приняли участие сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, которые рассказали учащимся городских школ о пользе здорового образа жизни и вреде наркотиков. Для ребят выступили члены клуба по тхэквондо, которые отметили важность занятий спортом. Школьникам показали социальные ролики и предложили варианты альтернативного вредным привычкам досуга. В этот день также состоялось награждение победителей конкурса рисунка, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.