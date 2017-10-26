Фото: краевая федерация всестилевого карате Фото: краевая федерация всестилевого карате

Краевая федерация всестилевого карате совместно с Центром психолого-педагогической помощи населению «Альгис» провели мероприятие, посвященное Дню народного единства, — «Здоровая семья — великая страна!»

На показательных выступлениях свое мастерство малышам и их родителям продемонстрировали старшие спортсмены. А затем участники весело и с юмором выполняли одно задание за другим, при этом активно участвовали их папы и мамы. По задумке организаторов, мероприятие прошло в рамках программы «Карате против наркотиков».