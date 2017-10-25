В Ставрополе проходит заседание комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Обсудить накопившиеся проблемы в краевую столицу приехали представители законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровня. Заседание комиссии ведет ее председатель, спикер Думы края Геннадий Ягубов.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Во всех выступлениях особо подчеркивалось, как важно выстроить эффективную систему регулирования жилищной политики и сферы ЖКХ, во многом определяющих качество жизни россиян. Это как раз те области, где не может быть мелочей. Но ответы на больные вопросы по-прежнему неоднозначны. Скажем, какими должны быть взаимоотношения управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Принято, за все спрашивать с УК. Однако прямые договора на поставку коммунальных услуг с ресурсниками во многом нарушают баланс. УК в этом случае старается устраниться от решения проблемы долгов или хищения жильцами, допустим, электроэнергии, не реагируют на просьбы поставщиков услуг о предоставлении им информации о собственниках квартир. Так кто же должен отвечать за весь комплекс необходимых жильцу многоквартирного дома услуг? Многие считают, что это должно быть зоной ответственности управляющих компаний. Именно она ближе к реальным повседневным проблемам.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис напротив высказался за исключение УК из цепочки посредников. Это по его мнению, оздоровит рынок коммунальных услуг.

Многое из того, что было им сказано, во многом пока из сферы мечтаний о прекрасном будущем. Однако понятно, что если не задуматься о проблематике ЖКХ и состоянии жилого фонда сегодня, дальше "ком" нерешенных вопросы будет расти подобно катящемуся с горы снежному кому. Ведь общая жилая площадь многоквартирных домов в стране уже превышает площадь самой большой европейской страны. Поэтому система содержания жилья должна быть идеальной. Умный дом уже сегодня не фантазия, а реальность.

Конечно, пока таковых немного. Но массовый переход на новые технологии – вопрос времени . Как скоро это случится, зависит от сегодняшней политики в сфере ЖКХ. Пока слишком многого не хватает для идеальной картинки. Но стремиться к наилучшем результату необходимо уже, не откладывая в долгий ящик. Городская инфраструктура со временем должна быть оцифрована.

С этой точки зрения, по словам замминистра, реализация программы капитального ремонта незаменима. Альтернативы нет. Иначе по прошествии времени наши города будут подвергнуты в хаос. Но вот шлифовки действующий проект безусловно требует. Законодателям не раз придётся вносить коррективы в действующее законодательство.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что система капремонта развивается и совершенствуется. В частности, как положительную оценивает она тенденцию роста специальных счетов, на которых накапливаются средства на капитальный ремонт домов. Активная позиция собственников способна реально ускорить приведение в порядок жилого фонда наших городов.