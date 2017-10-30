Фото: федерация баскетбола СК

Состоялись игры второго тура VI чемпионата края по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на кубок губернатора. В первой из них встретились «Теплосеть» (Ставрополь) и «Русь» (Михайловск). Лишь в первой четверти михайловцы оказали сопротивление. Далее действующий чемпион края взял игру в свои руки, и «тепловики» выиграли со счетом 86:33.

Во второй игре встретились дебютанты турнира — «Союз» (Ипатово) и «Феникс» (Ставрополь). На старте чемпионата «Феникс» неожиданно обыграл команду СтГАУ. В напряженной игре до последних минут сложно было предсказать победителя. В концовке «Феникс» вырвал победу — 64:58.

В третьей игре встретились ставропольские команды «МКС» и «Крайбольница». На тот раз медики оказали достойное сопротивление одному из фаворитов чемпионата. Однако «молочники» все же взяли верх со счетом 84:71. Встреча команд СтГАУ и «Вепрь» (Михайловск) перенесена на 1 ноября из-за участия студентов-аграриев в студенческой лиге АСБ.

После двух туров в зоне «Ставрополь» лидируют «Теплосеть», «МКС» и «Феникс», имеющие по две победы.

В дивизионе «КМВ» игры второго тура пройдут 5 ноября. Третий тур состоится 12 ноября.