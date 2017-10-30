Фото: пресс-служба губернатора СК

Строительство ветроэлектростанций на Ставрополье обсудили глава региона Владимир Владимиров и представители дочерней компании Госкорпорации «Росатом» АО «Ветро ОГК».

Согласно выигранному конкурсу, «Ветро ОГК» разместит несколько объектов (в основном на юге России) ветровой генерации общей мощностью 970 МВт.

Ставрополье готово предоставить участки под строительство ветроэлектростанций общей мощностью 500 МВт. Дополнительная энергия важна для увеличения мощности регпарка в Невинномысске и других индустриальных зон края, сообщили в пресс-службе губернатора СК.