В Пятигорском Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова прошла традиционная акция «Цветаевский костер».

Вот уже девятый раз поклонники творчества Марины Цветаевой собрались в уютном дворике Дома Алябьева, чтобы почтить память любимого поэта. Директор музея Ирина Сафарова отметила: «Мы горды тем, что именно в нашем музее, который является своеобразной литературной Меккой, прошел первый на Северном Кавказе Цветаевский костер. Горды тем, что традиция обрела новые грани и к литературному цветаевскому движению присоединяется все большее количество участников!».

Гостями праздника стали В. Лычагин, председатель Общественного совета при министерстве культуры СК, Умар Яричев, народный поэт Чеченской республики, В. Головко, доктор филологических наук, профессор СКФУ, лауреат литературной премии им. М. Цветаевой, Г. Близно, актриса, режиссер. искусствовед, Г. Татарникова, организатор Цветаевских костров в Санкт-Петербурге. Вновь звучали бессмертные строки М. Цветаевой, авторские песни, воспоминания о поэте.