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К вечеру 31 октября температура воздуха понизится до нуля, придут ночные заморозки. Помимо этого, в крае ожидаются дождь, ветер и туман. Дорожное покрытие может стать скользким, поэтому госавтоинспекторы настаивают на скорейшей смене летней резины на зимнюю. Водителям стоит внимательно проверять состояние автомобиля перед каждой поездкой, а пешеходам проявлять внимательность и аккуратность. Плохая погода продержится до 3 ноября, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.