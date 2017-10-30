Грузовик сбил женщину в Ставрополе и скрылся с места происшествия.

Случай произошел 31 октября в период времени с 01 часа ночи до 06 часов утра на автодороге «Ставрополь – Батайск». Водитель грузового автомобиля, вероятно «МАЗа» или «КамАЗа», двигался через село Московское Изобильненского района. Предположительно большегруз сбил пешехода, находившегося на краю проезжей части. От полученных травм 34-летняя жительница села Донского скончалась.

Госавтоинспекция Ставропольского края просит свидетелей позвонить по телефонам дежурной части отдела ГИБДД по Изобильненскому району (86545) 2-80-15 или 02. В разбирательстве могут помочь записи видеорегистраторов автомобилей, которые в это время двигались в направлении Ставрополя со стороны Ростова-на-Дону. Важная деталь: у грузовика характерно поврежден капот и разбиты фара и поворотник, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.