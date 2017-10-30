Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

17-летний житель Новоселицкого района проехался на отцовской машине и попал в аварию.

ДТП произошло 30 октября ночью в селе Падинское. Подросток на автомобиле «Лада Гранта» с небезопасной скоростью двигался по улице Красной и врезался в линию электропередач. От сильного удара транспортное средство опрокинулось. Юный лихач доставлен в реанимацию с переломом таза и травмой головы. Для 19-летнего пассажира авария закончилась переломом ноги. Восстановить автомобиль не удастся. После проведенных проверок к ответственности могут привлечь родителей водителя, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.