Россельхозбанк запустил акцию по расчетному обслуживанию для корпоративных клиентов банков, у которых Банк России отозвал лицензию либо назначил в них временную администрацию.

Россельхозбанк

Участникам акции предлагается бесплатное открытие и ведение одного расчетного счета в рублях с использованием системы «Дистанционного банковского обслуживания» в течение трех календарных месяцев. Воспользоваться возможностью могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физлица, занимающиеся частной практикой.

Срок действия акции – c 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно.

С более подробной информацией об условиях акции можно ознакомиться на сайте Россельхозбанка: www.rshb.ru.