В храме Преображения Господня Ставрополя прошел музыкальный лекторий из цикла «Сокровищница великой России».

Инициатор проекта преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Регентской школы Ставропольской духовной семинарии Анна Верина рассказала собравшимся об интересных страницах истории церковного пения. Прозвучала программа песнопений в исполнении хора будущих регентов и камерного хора Ставропольского краевого колледжа искусств. Слушатели узнали немало интересного о древних традициях церковного пения, развивавшихся на протяжении многих веков. Подводя итоги встречи, настоятель храма, директор Регентской школы протоиерей Владимир Сафонов отметил необходимость поиска таких напевов, которые позволяли бы сохранять лучшее, содействуя церковной общине в храмовой молитве.