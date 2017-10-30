Фото: УФССП России по Ставропольскому краю

На окраине села в Буденновском районе ликвидировали незаконную свалку.

На постановление суда о ликвидации свалки мусора местные власти долгое время не реагировали. Судебными приставами был установлен исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Затем главу сельского совета обязали выплатить 10-тысячный штраф и предупредили об уголовной ответственности. За принятыми мерами последовал результат: техника для уборки территории найдена, а свалка ликвидирована, сообщили в пресс-службе УФССП России по Ставропольскому краю.