Фото: ДКиС Фото: ДКиС

Сильнейшие танцоры со всей страны собрались в Московской области, в городе Реутове, на турнире по стрит направлениям «Арбат 2017».

Количество участников перевалило за 500. Ставропольские воспитанники студии современного танца «Джаст Дэнс» заслужили своим выступлением призовое место.

Данила Джатдоев выиграл первое место в сольном выступлении за брейк-данс и второе за паппинг, Владимир Оверченко также получил серебро за паппинг.

У танцевального дуэта Данилы Джатдоева и Софии Щербаченко второе место за хип-хоп и паппинг среди детей, вместе с ними на твердую четверку выступили Владимир Оверченко и Виолетта Лейко среди юниоров.