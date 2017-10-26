Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Аграрии края завершили одну из важнейших сельскохозяйственных кампаний года — осеннюю посевную.

Семена озимых культур заложены на 1 миллионе 916 тысячах гектаров. Это на уровне прошлого года. Из низ зерновых — 1 миллион 892 тысячи гектаров. Прошедшие дожди в октябре самым благотворным образом сказались на состоянии посевов, подчеркнул первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань.

– По данным Ставропольского гидрометцентра за октябрь выпало 45 миллиметров осадков, что на двадцать процентов выше месячной нормы, – говорит Николай Великдань. – Все это способствовало накоплению запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы и развитию озимых культур. Влагообеспеченность посевов озимых культур в целом на территории края оценивается как удовлетворительная, где в метровом слое почвы содержится в среднем 80 миллиметров продуктивной влаги. Максимальные запасы – до 150 сформированы в Апанасенковском, Курском, Новоалександровском районах, а также в районах центральной и юго-западной части края. Минимальные – от 20 до 80 миллиметров – в Советском, Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском и Степновском районах. В целом сегодняшняя ситуация положительно сказывается на развитии озимых культур.

Между тем работы на полях продолжаются. Подходит к завершению уборка кукурузы на зерно. «Царица полей» убрана на 90 процентах всей площади, собрано более 940 тысяч тонн при средней урожайности 47 центнеров с гектара. Сахарная свекла выкопана на 80 процентах. Валовой сбор превысил 1,7 миллиона тонн при. Из всех «добытых» корнеплодов переработано более 1,3 миллиона тонн. Большая часть — свыше 900 тысяч тонн – на сахарных заводах Краснодарского края. На ОАО «Ставропольсахар» Изобильненского района поступило 440 тысяч тонн свекловичного сырья, отметил первый зампредседателя правительства края. В этом сезоне средняя урожайность сахарных корнеплодов – 622 центнера на круг. В прошлом году было выше — 690 центнеров. Потерял в урожайности нынче — на треть — и виноград. Результаты производства плодоягодной продукции по отношении к прошлому году снижены, за счет низких температур весной в начале вегетации и обильных осадков, а также воздушной засухи с июля по август в период формирования урожая. На сегодня собрано около 29 тысяч тонн янтарной ягоды при урожайности 60 центнеров на круг. Плодовоягодной продукции получено 32 тысячи тонн. Показатели продуктивности сохранены только на садах суперинтенсивного типа, где урожайность в отличие от традиционных садов достигает от 40 до 60 тонн с гектара.