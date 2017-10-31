Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Новый атаман избран казаками в Кисловодске. Большинство голосов на большом отчетно-выборном круге было отдано Сергею Финенко. Он сменил наказного атамана Евгения Мезенцева.

Казачий предводитель по традиции получил благословение священника и присягнул на верность. Его напутствовали добрыми словами.

Раньше Сергей Финенко был председателем местной Думы, главой города, а теперь руководит МФЦ.

Избиратели не сомневаются, что такой богатый опыт поможет ему уверенно и конструктивно править и теперь, сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.