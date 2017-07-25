С рабочим визитом в Ставрополе побывал замглавы Минстроя России Андрей Чибис. Он осмотрел несколько объектов, попавших в федеральный проект по формированию комфортной городской среды, проинспектировал ход капремонта, а также провел совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В частности, А. Чибис посетил так называемый дом «под шпилем» на улице Ленина в краевом центре, где на финальной стадии работы по капитальному ремонту. Среди прочего был поднят вопрос повышения эффективности систем капитального ремонта. По словам главного жилищного инспектора страны, Минстрой намерен усиливать контроль за расходованием собираемых средств и добиваться прозрачности ценообразования. В частности, до 1 декабря российские регионы должны пересмотреть размеры предельной стоимости работ по капитальному ремонту в соответствии с методикой, утвержденной Минстроем России. «Хочу сразу предупредить – контролировать соблюдение методики, и установленных лимитов мы будем очень жёстко, завышение стоимости работ совершенно недопустимо. Например, сегодня в Ставропольском крае установленная цена ремонта подвалов почти вдвое превышает показатели соседних регионов. Все подобные перекосы необходимо устранить в течение месяца», – сказал Андрей Чибис.

В осмотре объектов приняла участие вице-спикер Госдумы РФ Ольга Тимофеева.