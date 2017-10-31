Такую цель озвучил первый заместитель Председателя Верхней палаты Федерального Собрания РФ Николай Фёдоров на расширенном заседании рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото: Николай БЛИЗНЮК

Заседание прошло в понедельник в кисловодском санатории «Целебный нарзан», а накануне Николай Федоров вместе с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым и с главой города Александром Курбатовым осмотрел ряд объектов социальной и курортной инфраструктуры. В их числе: Курортный бульвар с открытым в прошлом году цветомузыкальным фонтаном, реставрируемое здание Главных нарзанных ванн, созданный в этом году сквер, посвящённый меценату, государственному и общественному деятелю XIX века Алексею Реброву и многое другое.

– То, что уже сделано, – это здорово! Увиденное дает силы и импульсы форсировано добиваться решения задач, которые перед нами поставили Президент, Председатель Правительства и Председатель Совета Федерации, – заявил первый заместитель Председателя Верхней палаты парламента России, открывая расширенное заседание рабочей группы Совета Федерации. В его работе приняли участие Губернатор Владимир Владимиров, представители федеральных министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, члены Правительства края, руководство муниципалитета.

Разумеется, при реализации перечня мероприятий по комплексному развитию Кисловодска до 2030 года, утвержденному Распоряжением Правительства РФ в декабре прошлого года, наряду с достижениями есть и проблемы. В частности, Николай Федоров отметил необходимость ускорить подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство региональных и муниципальных объектов. В целом она обойдется региону в один миллиард 100 миллионов рублей. Дорого! Но без этого программа развития Кисловодска будет буксовать. Кроме того, как бывший глава региона РФ, Николай Федоров заверил губернатора Ставрополья, что эти деньги через год-два после ввода в строй новых объектов вернутся в краевую казну в виде возросших налоговых платежей. Остановился Николай Федоров и на таком важнейшем для будущего Кисловодска мероприятии, как реконструкция автомобильной дороги из аэропорта Минеральные Воды. Он сообщил, что Минтранс уже разработал всю необходимую проектно-сметную документацию и в ближайшие годы реализует проект.

В свою очередь губернатор СК Владимир Владимиров выделил другой стратегически важный для курортного региона объект – строительство автомобильной дороги «Кисловодск – Сочи». Ее сооружение сулит огромные перспективы:

– Когда ты можешь за четыре часа с Кавказских Минеральных Вод попасть на море или на горнолыжные трассы Красной Поляны – это будет совсем иное качество отдыха.

Губернатор доложил, что вопрос строительства данной автодороги проработан с Министерством обороны, Федеральной службой безопасности, Росавтодором. Подготовлена и финансовая модель реализации проекта. Остается только одна проблема – получить разрешение на прокладку трассы через биосферный заповедник.

В этой связи участвовавшая в заседание представитель Министерства транспорта РФ Ольга Марченко доложила, что несколько лет назад Министерство представляло проект автодороги «Черкесск-Адлер», которая во многом совпадает с предлагаемой дорогой «Кисловодск-Сочи», но получило отрицательное заключение экологической экспертизы. Представитель Министерства природных ресурсов и экологии РФ Игорь Давыдов пояснил, что режим охраны и действующие законодательные акты не позволяют ничего строить в заповеднике. К тому же ЮНЕСКО включило Сочинский биосферный заповедник в перечень объектов Всемирного наследия человечества. Тем не менее, Игорь Давыдов не ставит точку в этом вопросе. Он предложил всем заинтересованным сторонам создать рабочую группу и тщательно, по каждому пункту проекта, искать компромиссные решения. Николай Федоров поддержал такой подход к решению проблемы и заявил:

– Рано или поздно, но эта дорога должна быть построена!

Поддержал первый заместитель Председателя Совета Федерации и другую инициативу губернатора Ставрополья: для упрочения финансового положения муниципалитета включить Кисловодск в перечень зон, где допустим игорный бизнес.

– Все существующие игорные зоны были созданы в регионах, куда необходимо было привлечь дополнительный туристический поток, – пояснил Николай Федоров.

По идее, финансовое состояние муниципалитета упрочит и курортный сбор. Николай Федоров изложил мнение экспертов:

– Туристический поток в Кисловодске – более 300 тысяч человек в год. Курортный сбор может приносить в местный бюджет до 300 миллионов рублей в год.

Участвовавший в заседании заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев сообщил две обнадеживающие новости: в ближайшее время по предложению Минкавказа в Минэкономразвитии пройдет совещание с участием всех заинтересованных сторон, на котором будет окончательно решен вопрос по реконструкции Эшкаконского гидроузла и магистрального водовода в Кисловодск. Кроме того, буквально на днях Олег Хацаев намерен обсудить с руководством Росводресурсов пакет документов по созданию на Новом озере Кисловодска рекреационного парка активного отдыха горожан и гостей курорта.

Большое внимание участники заседания уделили состоянию и перспективам развития Национального парка «Кисловодский». Представитель

Минприроды Игорь Давыдов доложил, что на 2017-й год Нацпарку было выделено 224 миллиона рублей целевых субсидий. Из них уже освоено 103 миллиона. На эти деньги реконструированы барельефы Лермонтова, Ленина и прилегающие к ним участки, выполнен ряд других работ. В ноябре будут заключены договоры, и в декабре начнется капитальный ремонт Нарзанной галереи, который обойдется федеральному бюджету в 160 миллионов рублей. В двухэтажной части галереи предусмотрено создание Визит-центра Национального парка «Кисловодский». На это Министерство выделило 76 миллионов рублей. В 2018-19-м годах запланированы капитальный ремонт терренкуров, площадки у цветочного календаря, лестницы, что ведет на Сосновую горку и многое другое. На все это предполагается выделить 448 миллионов рублей.

О выполнении Плана развития города и соответствующих поручений отчитались представители Минкультуры, Росимущества, других федеральных структур.

Также были заслушаны доклады руководителей края и города. Как отметил Владимир Владимиров, правительство Ставрополья активно поддерживает ресурсами происходящие в городе перемены: только в 2017-м году на выполнение первоочередных мероприятий, включённых в План, из краевого бюджета направлено более полумиллиарда рублей. В следующем году финансирование Кисловодска вырастет благодаря увеличению на два процента поступлений налога на доходы физических лиц, перечисляемых из краевой казны в муниципальный бюджет. Вместе с тем, в перспективе до 2030 года расчётная стоимость объектов и работ составляет десятки миллиардов рублей. Губернатор призвал все заинтересованные стороны с особым вниманием отнестись к воплощению в жизнь этого раздела документа.

– Одни только возможности оздоровления – не гарантируют, что отдыхающий будет снова и снова возвращаться в Кисловодск. Для этого надо последовательно вкладывать в город, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Итоговый документ заседания рабочей группы станет основой для поручений и рекомендаций органам исполнительной и представительной власти федерального, регионального и местного уровней.

На встрече с журналистами после заседания первый заместитель Председателя Совет Федерации заявил:

– Думаю, «четыре с плюсом» за то, как выполняются принятые решения, можно поставить всем. Результаты уже видны невооруженным глазом. У нас нет другого варианта, кроме как выполнить поручение, данное Председателем Правительства России, и волю Президента страны. Но вопросов остается очень много. Ведь речь идёт не просто о проектах, а о том, чтобы город Кисловодск претендовал на статус лучшего курорта Европы и мира, – подытожил Николай Фёдоров.