ПРОГРАММА основных городских мероприятий
1,2,3,5 ноября с 10.00 до 18.00 приглашают на тематические экскурсии «День народного единства: от преодоления Смуты к единству страны». Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история».
29 октября – 3 ноября в 10.00 проходит финал личного первенства учащихся по шахматам «Молодые надежды». Ставропольский Дворец детского творчества.
2 ноября в 10.00 состоится праздничный концерт «Россия – душа и песня моя». Детская музыкальная школа № 1.
11.00 – праздничная концертная программа «Россия! Как же это много!». Ставропольский городской Дом культуры.
3 ноября в 12.00 пройдет круглый стол для младших школьников «Едино государство, когда един народ». Ставропольский Дворец детского творчества.
В 13.00 – кинопоказ художественного фильма «Завещание императора». Киноклуб «Пионер».
3 – 5 ноября в 10.00 проходит городской турнир по футболу. Стадион детско-юношеской спортивной школы по футболу «Кожанный мяч».
4 ноября с 9.00 до 16.00 будет работать праздничная сельскохозяйственная ярмарка. Площадь Ленина.
10.00-21.00 пройдет День открытых дверей музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история».
10.00 стартует фестиваль творчества «Единство поколений». Площадь перед Ставропольским Дворцом детского творчества.
11.00 пройдет праздничный легкоатлетический пробег «Мы вместе». Парк культуры и отдыха «Победа».
11.00 откроется фестиваль национального костюма «Золотая нить традиций». Площадь перед Ставропольским Дворцом культуры и спорта.
11.00 заработает праздничная площадка «Молодежно-спортивный арт-квартал». Площадь перед Ставропольским Дворцом культуры и спорта.
12.00 пройдет праздничный митинг-концерт «Нас много. Родина у нас одна». Площадь перед Ставропольским Дворцом культуры и спорта.
12.00 состоится праздничное мероприятие «Хоровод Единства». Площадь Ленина.
13.00 – 18.00 – фестиваль единства народов России «Южная крепость». Площадь Ленина.
13.00-17.00 будет праздничный киномарафон «День народного единства», где покажут фильмы «Князь Владимир», «1612», «В начале славных дел» (2 серии).
Александровская площадь.
13.00 пройдет II рок-фестиваль казачьей песни «Возрождение». Ставропольский Дворец культуры и спорта.
9 ноября в 11.00 откроется городской конкурс детского вокального творчества «Я люблю тебя, Россия». Ставропольский Дворец детского творчества.