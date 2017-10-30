День народного единства, который в России отмечается 4 ноября, в столице края пройдет насыщенно. Городские власти подготовили разнообразную программу, которая рассчитана и на детей, и на взрослых. Уже сегодня можно посетить музеи, стать участником конкурсов, фестивалей, викторин, сходить на киносеансы, которые организованы в учреждениях культуры.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День народного единства в Ставрополе, 4 ноября

ПРОГРАММА основных городских мероприятий

1,2,3,5 ноября с 10.00 до 18.00 приглашают на тематические экскурсии «День народного единства: от преодоления Смуты к единству страны». Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история».

29 октября – 3 ноября в 10.00 проходит финал личного первенства учащихся по шахматам «Молодые надежды». Ставропольский Дворец детского творчества.

2 ноября в 10.00 состоится праздничный концерт «Россия – душа и песня моя». Детская музыкальная школа № 1.

11.00 – праздничная концертная программа «Россия! Как же это много!». Ставропольский городской Дом культуры.

3 ноября в 12.00 пройдет круглый стол для младших школьников «Едино государство, когда един народ». Ставропольский Дворец детского творчества.

В 13.00 – кинопоказ художественного фильма «Завещание императора». Киноклуб «Пионер».

3 – 5 ноября в 10.00 проходит городской турнир по футболу. Стадион детско-юношеской спортивной школы по футболу «Кожанный мяч».

4 ноября с 9.00 до 16.00 будет работать праздничная сельскохозяйственная ярмарка. Площадь Ленина.

10.00-21.00 пройдет День открытых дверей музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история».

10.00 стартует фестиваль творчества «Единство поколений». Площадь перед Ставропольским Дворцом детского творчества.

11.00 пройдет праздничный легкоатлетический пробег «Мы вместе». Парк культуры и отдыха «Победа».

11.00 откроется фестиваль национального костюма «Золотая нить традиций». Площадь перед Ставропольским Дворцом культуры и спорта.

11.00 заработает праздничная площадка «Молодежно-спортивный арт-квартал». Площадь перед Ставропольским Дворцом культуры и спорта.

12.00 пройдет праздничный митинг-концерт «Нас много. Родина у нас одна». Площадь перед Ставропольским Дворцом культуры и спорта.

12.00 состоится праздничное мероприятие «Хоровод Единства». Площадь Ленина.

13.00 – 18.00 – фестиваль единства народов России «Южная крепость». Площадь Ленина.

13.00-17.00 будет праздничный киномарафон «День народного единства», где покажут фильмы «Князь Владимир», «1612», «В начале славных дел» (2 серии).

Александровская площадь.

13.00 пройдет II рок-фестиваль казачьей песни «Возрождение». Ставропольский Дворец культуры и спорта.

9 ноября в 11.00 откроется городской конкурс детского вокального творчества «Я люблю тебя, Россия». Ставропольский Дворец детского творчества.