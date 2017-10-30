Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Снег выпал в Ставрополе

Холодные западные ветра подули на Ставрополье. По данным краевого гидрометцентра, 31 октября ветер достигнет скорости 20-25 м/с, температура будет держаться на уровне +5...+10 градусов, кроме того, ожидается мокрый снег с дождем.

В ночь на среду столбик термометра опустится до -1...+4, ветер по-прежнему силен, также как и днем, когда температура достигнет +3...+8 градусов, дождь не прекратится. Ночь четверга выдастся еще холоднее, до -3...+2 градусов, пройдёт дождь со снегом, зато день даст передохнуть почве от осадков, температура установится на уровне +5...+10 градусов.