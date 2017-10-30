Популярный ведущий и журналист Борис Корчевников побеседовал со студентами Пятигорского Государственного Университета о важности соблюдения ПДД. Он призвал всех не оставться равнодушными в вопросе снижения аварийности на дорогах.

Начать он порекомендовал каждому с самого себя, ведь правильные привычки — залог безопасности. К ним он отнес пристегнутый ремень безопасности и соблюдение скоростного режима. В завершение визита культурный деятель поучаствовал в региональном фотопроекте Госавтоинспекции «Известные люди – за безопасность на дорогах», сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.