Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

27 октября в 17 часов в Новоалександровском районе пассажирка мотоцикла получила серьезные травмы.

Водитель мотоцикла «Орион» решил прокатить женщину по Новоалександровску. По неосторожности стопа пассажирки угодила между спиц колеса. Пострадавшая доставлена в больницу с переломом пяточной кости. Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был разыскан. Им оказался 45-летний местный житель, который водительских прав никогда не получал. Теперь ему предстоит выплатить денежный штраф, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.