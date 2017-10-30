Состоялись матчи 16-го тура чемпионата страны по футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона, Вот их результаты: «Чайка» — «Биолог» – 0:1 (девять матчей подряд до этого не проигрывали песчанокопцы), «Анжи-2» — «Дружба» – 0:1, «Афипс» — «Краснодар-2» – 2:1, «Академия» — «Ангушт» – 3:0, «Кубань-2» — «Спартак» Вкз – 3:0, «Армавир» — «Спартак» Нч – 2:0. СКА был свободен от игры.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

«ЧЕРНОМОРЕЦ» — «МАШУК-КМВ» – 2:1. Только в последних турах новороссийцы стали похожи сами на себя. Еще ведь совсем недавно «моряки» занимали непривычное для себя место в конце первой десятки. Но пятигорчане были настроены по-боевому: три матча подряд «Машук» не мог забить хотя бы один гол, а тут уже на 35-й минуте после удара А. Шевченко повел в счете. А тремя минутами раньше Д. Джатиев не забил пенальти, что могло в корне перевернуть игру. В самом начале второй половины игры «черноморцы» сквитали результат, а перед самым финальным свистком забили победный гол. Пятигочане не могут выиграть четыре тура подряд.

«Машук»: Зайцев, Мулляр, Решетняк, Демидов, Фролов, Парсаданян, Гыстаров (Федосеев), Хугаев, Карибов (Ваниев), Джатиев (Кабулов), Шевченко.

«ДИНАМО» Ст — «ЛЕГИОН» – 0:0. «Легион-Динамо» готовится дать бой одному из аутсайдеров зоны «Юг» на его поле», – сообщили на странице махачкалинского клуба. Вряд ли другой настрой был у ставропольцев, проводившим перед своими поклонниками последний матч первого круга. И если лучший бомбардир гостей А. Мохаммад, забивший уже пять мячей, вышел на поле, то наш М. Волков из-за перебора желтых карточек в игре участия не принял, а забивать у ставропольцев оказалось больше некому. Время таяло, а на табло ничего не менялось – 0:0. «Кубань-2» взяла три очка в игре с владикавказцами и этот результат опустил динамовцев на самое дно таблицы. Ровно 60 лет назад Ставрополь дебютировал в первенстве страны среди команд класса «Б». Тогда его цвета защищали «Трудовые резервы», которые в итоге заняли последнее – 18 место в зоне. Больше ни разу за все эти годы команды краевого центра так низко не падали. Неужели во втором круге динамовцы не выберутся из ямы и его «SOS» так никто и не услышит? Абсолютно всем понятно, что нужны коренные перемены.

«Динамо»: Вяльчинов, Волобуев (Белозеров), Муратов, Наталич, Бакланов, Кириченко (Люфт), Магомедов, Супрун, Иванов (Егиазаров), Кондрюков (Абдоков), Есиков (Сердюков).

Положение команд 

-           |   В  Н   П    М     О
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Армавир     |  12  2   1   34-8  38
Афипс       |  12  2   1   25-7  38
Краснодар-2 |  10  2   4  35-14  32
Черноморец  |   8  2   5  21-13  26
Биолог      |   8  2   5  18-14  26
Чайка       |   7  5   3   16-9  26
Академия    |   6  4   5  15-19  22
Легион      |   6  3   6  15-14  21
Дружба      |   6  2   7  14-24  20
СКА Р/Д     |   5  5   5  18-16  20
Ангушт      |   5  4   6  15-23  19
Спартак Нч  |   4  6   5  19-16  18
Анжи-2      |   4  3   7  18-18  15
Машук       |   3  4   8  10-15  13
Спартак Вкз |   2  3   9  10-24   9
Кубань-2    |   2  0  11  10-36   6
Динамо Ст   |   1  3  11  15-38   6