Состоялись матчи 16-го тура чемпионата страны по футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона, Вот их результаты: «Чайка» — «Биолог» – 0:1 (девять матчей подряд до этого не проигрывали песчанокопцы), «Анжи-2» — «Дружба» – 0:1, «Афипс» — «Краснодар-2» – 2:1, «Академия» — «Ангушт» – 3:0, «Кубань-2» — «Спартак» Вкз – 3:0, «Армавир» — «Спартак» Нч – 2:0. СКА был свободен от игры.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

«ЧЕРНОМОРЕЦ» — «МАШУК-КМВ» – 2:1. Только в последних турах новороссийцы стали похожи сами на себя. Еще ведь совсем недавно «моряки» занимали непривычное для себя место в конце первой десятки. Но пятигорчане были настроены по-боевому: три матча подряд «Машук» не мог забить хотя бы один гол, а тут уже на 35-й минуте после удара А. Шевченко повел в счете. А тремя минутами раньше Д. Джатиев не забил пенальти, что могло в корне перевернуть игру. В самом начале второй половины игры «черноморцы» сквитали результат, а перед самым финальным свистком забили победный гол. Пятигочане не могут выиграть четыре тура подряд.

«Машук»: Зайцев, Мулляр, Решетняк, Демидов, Фролов, Парсаданян, Гыстаров (Федосеев), Хугаев, Карибов (Ваниев), Джатиев (Кабулов), Шевченко.

«ДИНАМО» Ст — «ЛЕГИОН» – 0:0. «Легион-Динамо» готовится дать бой одному из аутсайдеров зоны «Юг» на его поле», – сообщили на странице махачкалинского клуба. Вряд ли другой настрой был у ставропольцев, проводившим перед своими поклонниками последний матч первого круга. И если лучший бомбардир гостей А. Мохаммад, забивший уже пять мячей, вышел на поле, то наш М. Волков из-за перебора желтых карточек в игре участия не принял, а забивать у ставропольцев оказалось больше некому. Время таяло, а на табло ничего не менялось – 0:0. «Кубань-2» взяла три очка в игре с владикавказцами и этот результат опустил динамовцев на самое дно таблицы. Ровно 60 лет назад Ставрополь дебютировал в первенстве страны среди команд класса «Б». Тогда его цвета защищали «Трудовые резервы», которые в итоге заняли последнее – 18 место в зоне. Больше ни разу за все эти годы команды краевого центра так низко не падали. Неужели во втором круге динамовцы не выберутся из ямы и его «SOS» так никто и не услышит? Абсолютно всем понятно, что нужны коренные перемены.

«Динамо»: Вяльчинов, Волобуев (Белозеров), Муратов, Наталич, Бакланов, Кириченко (Люфт), Магомедов, Супрун, Иванов (Егиазаров), Кондрюков (Абдоков), Есиков (Сердюков).

Положение команд

- | В Н П М О ------------------------------------ Армавир | 12 2 1 34-8 38 Афипс | 12 2 1 25-7 38 Краснодар-2 | 10 2 4 35-14 32 Черноморец | 8 2 5 21-13 26 Биолог | 8 2 5 18-14 26 Чайка | 7 5 3 16-9 26 Академия | 6 4 5 15-19 22 Легион | 6 3 6 15-14 21 Дружба | 6 2 7 14-24 20 СКА Р/Д | 5 5 5 18-16 20 Ангушт | 5 4 6 15-23 19 Спартак Нч | 4 6 5 19-16 18 Анжи-2 | 4 3 7 18-18 15 Машук | 3 4 8 10-15 13 Спартак Вкз | 2 3 9 10-24 9 Кубань-2 | 2 0 11 10-36 6 Динамо Ст | 1 3 11 15-38 6