Фото: пресс-служба Ставропольской епархии

Епархиальный приют для беременных и мам с младенцами в Ставрополе пустил новых жильцов. 25-летняя сирота Инна с двухлетней дочкой давно в поисках пристанища. Полагающееся по закону жилье, девушке до сих пор не предоставили, поэтому она обратилась за помощью в храм Преображения Господня.

Маму и дочку кормят и одевают, женщине дают необходимые консультации по трудоустройству. Также предпринимаются действия по ускорению процесса получения собственного жилья для семьи.

Желающие поучаствовать в судьбе мамы с дочкой могут подарить женщине теплый пуховик (54-56 размер) или принести продукты, сообщили в пресс-службе Ставропольской епархии.