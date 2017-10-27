Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

29 октября около половины девятого вечера произошло столкновение двух автомобилей в Шпаковском районе.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался в сторону Ставрополя по дороге «Обход села Верхняя Татарка» со стороны станицы Темнолесской. При повороте налево водитель не уступил дорогу двигавшемуся навстречу «Лексусу LX-570». 21-летняя пассажирка «Лады» скончалась на месте, водитель и второй пассажир находятся в реанимации. Водитель «Лексуса» не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.