Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Кочубеевском районе женщина-пешеход погибла под колёсами иномарки.

Злосчастное ДТП произошло 29 октября в 18:30. 41-летняя жительница Железноводска переходила дорогу «Подъезд к городу Ставрополю» в неположенном месте, где была сбита автомобилем «Хонда Цивик» под управлением 24-летней жительницы Невинномысска. От полученных травм женщина-пешеход скончалась.

Обстоятельства произошедшего выясняются, у водителя «Хонды», произведен забор крови для анализа на состояние опьянения, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.