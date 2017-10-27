Фото УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП в Невинномысске. Столкновение произошло 28 октября в полтретьего ночи.

Женщина за рулем «Ситроена С4», поворачивая налево во двор с улице Линейной, не предоставила преимущество автомобилю «Мерседес Бенц S500L». Две пассажирки «Мерседеса» обратились за помощью в больницу, водитель не пострадал. Виновницей аварии стала 28-летняя жительница Невинномысска, которая на момент аварии находилась в нетрезвом состоянии. Ей грозит лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. Также ей предстоит повторная сдача экзамена для возвращения водительского удостоверения, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.