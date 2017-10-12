«Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга представляет собой удобное решение под ключ, очень простое в использовании: установить и настроить камеру абонент может самостоятельно, для этого не нужна специальная подготовка.

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это готовое коробочное ОТТ-решение, которое включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления:

интуитивно понятные web-интерфейс и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет;

личный кабинет абонента, в который можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в разных помещениях или даже городах;

облачную платформу обработки видео – возможность хранить в архиве видеозаписи за период от 7 до 30 дней;

автоматическую запись с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры (с автоматическим уведомлением в мобильном приложении);

принудительную запись с камеры по команде из мобильного приложения или web-интерфейса.

Услуга «Видеонаблюдение» может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с).

«Желание быть в безопасности и обеспечить безопасность для родных и близких стали базовыми потребностями человека в наше время, полное разного рода рисков. Услуга «Видеонаблюдение» поможет сэкономить нервы и время, когда мы хотим проконтролировать, вовремя ли вернулся домой ребенок и делает ли он уроки. Как чувствуют себя родители. Все ли в порядке в доме, когда вы в отпуске или даже как дома идет ремонт. Услуга разработана под ключ и помогает пользователям в один клик наблюдать за всем, что им дорого», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

Только до 31 декабря 2017 года действует акция «Видео за 300 рублей» – действующие и новые абоненты любой услуги «Ростелекома» ( «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» или домашний телефон) могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным сроком хранения записей всего за 300 рублей в месяц (со сроком действия договора не менее 24 месяцев). Также есть возможность приобрести камеру с единоразовой оплатой – за 4990 рублей, и тогда первый год пользования услугой онлайн-наблюдения предоставляется без дополнительной платы.

Коробочное решение «Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Ознакомиться с полными условиями предоставления услуги «Видеонаблюдение» и участия в акции «Видео за 300 рублей» можно на сайте rt.ru, по бесплатному телефону 8-800-100-0-800 или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Акция «Видео за 300 рублей» действует на всей территории России за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Республики Крым и города Севастополя.