Итоговое сочинение выпускники школ напишут 6 декабря. Рособнадзор направил на Ставрополье и в другие регионы уточненные методические рекомендации.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Выпускники на сдаче ЕГЭ по русскому языку в лицее № 17 г. Ставрополя

Советом при Минобрнауки РФ по проведению итогового сочинения было определено пять тем «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». Школьники узнают о чем им предстоит писать за 15 минут до начала экзамена.

Помимо оканчивающих 11 класс школьников писать итоговое сочинение также вправе выпускники прошлых лет, получающие среднее профессиональное образование, среднее общее в иностранных образовательных организациях.

Сочинение необходимо для допуска к ЕГЭ, а также при поступлении его могут повторно проверить в вузах и добавить до 10 баллов.