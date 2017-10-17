Корпоративный филиал ВТБ в СКФО подписал с сельскохозяйственным предприятием Буденновского района Ставропольского края ЗАО «Прасковея» два кредитных соглашения в рамках совместной реализации с Министерством сельского хозяйства РФ программы льготного кредитования предприятий АПК. Соглашения с компанией заключены сроком до 5 лет на общую сумму 100 млн рублей, из которых 50 млн рублей предоставлены банком на приобретение сельскохозяйственной техники.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО прокомментировал: «Мы продолжаем придерживаться клиентоориентированной политики, помогая существующим клиентам банка выбирать оптимальные предложения на финансовом рынке региона, а также результативно участвовать в государственных программах льготного кредитования. За пять месяцев сотрудничества с сельскохозяйственным предприятием «Прасковея» мы увеличили кредитный лимит предприятию до 160 млн рублей, из которых 100 млн рублей одобрены в рамках программы льготного кредитования Правительства РФ».

Геннадий Абонеев, генеральный директор ЗАО «Прасковея», отметил: «Наше предприятие активно расширяет и модернизирует технический парк. Мы понимаем, что от этого напрямую зависит эффективность компании. Благодаря существующим механизмам поддержки предприятий АПК, эту важную задачу мы сможем решить более оперативно».