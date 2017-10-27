Фото комитета СК по делам национальностей и казачества

Фестиваль с красивым названием «Ромашковая Русь» прошел в Институте Дружбы народов Кавказа, пригласив к участию студентов из других вузов. Он был посвящен приближающемуся празднику — Дню народного единства. Гости фестиваля увидели сценические номера, посвященные культуре народов, проживающих в нашем крае, отведали национальные блюда, прогулялись по подворьям. Как сообщили в комитете края по делам национальностей и казачества, среди зрителей были представители Чеченской республики, специально приехавшие на праздник.

Кстати, все артисты были награждены дипломами, победителей выбрали в десяти номинациях, которые определили самое вкусное национальное блюдо и напиток, самый красивый народных костюм, лучший этнический номер, оформление национального подворья.