«Диалог равенства» – так называется проект, который реализуется в Ставрополе властями и общественными объединениями инвалидов. Его цель – создать комфортную жизнь для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото пресс-службы администрации города Ставрополя Фото пресс-службы администрации города Ставрополя Фото пресс-службы администрации города Ставрополя

Сегодня при ремонте улиц проводится работа по занижению бордюров на тротуарах, парковках, остановочных пунктах, местах примыкания тротуаров к проезжей части. Требования по обеспечению доступности предъявляются и при ремонте внутридворовых территорий многоквартирных домов. В рамках проекта уже адаптированы 13 дворовых территорий и 11 тротуаров.

Однако речь идет не только о городской инфраструктуре. «Диалог равенства» – это еще и культурные, спортивные, творческие мероприятия, квест-игры, посиделки, викторины, литературные вечера.