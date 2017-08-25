В Светлограде прошел районный фестиваль «Богатство нив Петровских». По традиции праздник хлеба был посвящен героям отшумевшей страды. Открылся он выставкой – дегустацией разнообразных сортов меда и мясных деликатесов, а также ароматной выпечки местных мастеров. Представители Южной гильдии пекарей отметили высокий профессиональный уровень представленных образцов. Президент Торгово-промышленной палаты Ставропольского края Борис Оболенец вручил почетные грамоты пяти предприятиям Петровского района в знак благодарности за многолетний труд и большой вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности региона, обеспечение продовольственной независимости.