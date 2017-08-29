Проект «Вода России», акция «Чистые берега»

За очистку берега реки Терек в Северной Осетии взялись больше сотни человек, в том числе представители власти республики.

Такие же экологические десанты высадились и на территории Национального парка «Алания». Более 80 волонтеров привели в порядок берега рек Караугом, Сардидон, Сонгутидон.

Уборки проходили в рамках акции «Вода России», которая стартовала 1 июня и закончится 15 сентября. Все откликнувшиеся добровольцы получат дипломы от Минприроды РФ, а организаторам вручат памятные призы, сообщили пресс-службе Минприроды РСО-Алания.