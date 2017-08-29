Фото: sktu.customs.ru ФТС Северо-Кавказское таможенное управление

В Минераловодской таможне состоялось очередное заседание консультативной рабочей группы по взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности. В совещании приняли участие представители крупнейших предприятий Северо-Кавказского региона и руководители структурных подразделений таможни. Темой для обсуждения послужил Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, вступающий в силу в 2018 году. Кроме того участники заседания проанализировали преимущества системы межведомственного электронного взаимодействия.