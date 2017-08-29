В Ставрополе беременные женщины и молодые мамы смогут найти приют, оказавшись в трудной жизненной ситуации, в специальном центре «Солнышко». Его открыли в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Руководил мероприятием митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, участие в открытии приняли также представители краевой и городской власти, депутаты.

Английские благотворители помогали собрать деньги для создания Центра. Приветствие от них лично передал директор британского представительства Международного благотворительного папского фонда Kirche in not Невилл Кирк-Смит.

Удобная кровать, кухня, спальня, игровой детский уголок предоставляются женщинам на 2 недели. Две женщины с детьми уже поселились в центре, рассчитанном на 5 женщин и 3 младенцев. Каждая из пришедших сюда мама имеет за плечами грустную историю. Митрополит Кирилл обещал помочь постоялицам, выслушав их.

Руководить центром будет будет протоиерей Максим Потупчик.