Фото: пресс-служба министерства культуры СК Фото: пресс-служба министерства культуры СК Фото: пресс-служба министерства культуры СК

Сотрудники ставропольских детских художественных школ и отделений искусств с 15 по 21 августа участвовали в семинаре-пленэре «Под небом Астрахани».

Помимо живописи на открытом воздухе проходили различные мастер-классы, презентации, конференции, экскурсии по городу и области. В это время в Астрахани проводился масштабный культурно-социальный проект «Летняя творческая школа для одаренных детей и молодёжи», который также с удовольствием посетили участники пленэра.

Заместитель директора детской художественной школы Ставрополя Марина Мурчич восторженно отзывалась об Астрахани, отметив контрастность архитектурных форм в городе, много впечатлений оставила и поездка в город Сарай-Бату с посещением фестиваля «Мечты барханов».

Итогом поездки стала выставка пленэрных работ с красотами Астраханской области, рассказали в пресс-службе министерства культуры СК.