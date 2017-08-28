Такова жизнь... Пожилых людей сейчас особой любовью не балуют, иные «добрые» родственники спешат переселить их в госучреждения – дома престарелых, интернаты, где о несчастных заботятся чужие люди. Впрочем, чужими они друг другу остаются недолго

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО В интернатах края для бабушек и дедушек созданы достойные условия Фото: Эдуард КОРНИЕНКО На Ставрополье открыто 8 домов-интернатов малой вместимости Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Дом-интернат в селе Преградном Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Постояльцы интерната в селе Красочном Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Интернат в Красочном стал постоянным домом для 25 дедушек и бабушек Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Внимание уделяется каждому жителю интерната Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Погос Исаакович Сагателян — мудрый руководитель Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Постояльцы интернатов под опекой социальных работников Фото: Эдуард КОРНИЕНКО В интернате и накормят, и оденут, и человеческое тепло подарят Фото: Эдуард КОРНИЕНКО В Преградненском интернате живут два белых лебедя Фото: Эдуард КОРНИЕНКО В интернате Красочном территория всегда в порядке

Никому не пожелаешь стать постоянным жителем дома престарелых. Но что делать, если своего родного дома по каким-то причинам нет? Как нет и близких, любящих людей, готовых заботиться о старом человеке. Но не будем о грустном. Сегодня в интернатах, в которых бабушки и дедушки доживают свой век, созданы достойные условия. Здесь и накормят, и оденут, и добрым словом порадуют, и человеческое тепло подарят. Благо, у таких учреждений достаточно средств и на полноценное питание проживающих, и на уход за ними... При этом люди предпочитают попасть в так называемые интернаты малой вместимости, расположенные в сельской местности. Этим летом в двух таких «малышах», появившихся когда-то на территории края, побывали корреспонденты газеты «Ставропольская правда».

Первые ассоциации при упоминании о домах престарелых – это одиночество, заброшенность, немощь и, конечно же, печальная старость. Кажется, что пожилой человек отважится пойти туда на постоянное место жительства только от безысходности. Или сбежит от тиранящих его детей. После посещения Преградненского и Красочного домов-интернатов и общения с тамошними подопечными назвать их домами скорби не повернется язык.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Средняя продолжительность жизни постояльцев интерната – 82 года

Маленькие дома

Раз уж мы коснулись этой темы, нужен небольшой исторический экскурс. На Ставрополье с середины 90-х годов благодаря министерству социальной защиты края один за другим начали открываться дома-интернаты малой вместимости, были введены в строй Александровский, Арзгирский, Благодарненский, Китаевский, Дивенский, Преградненский, Курский, Левокумский, Красочный.

В итоге на сегодняшний день в крае из двенадцати домов-интернатов для престарелых и инвалидов восемь – малой вместимости. В каждом проживают от 24 до 64 человек. Учреждения эти можно назвать уникальными творениями рук человеческих, ведь там и уход особенный – на одного постояльца приходится минимум один сотрудник. А об атмосфере, которая царит между персоналом и жителями, говорить можно долго.

– До 90-х годов на территории края было открыто 28 колхозных интернатов. В советское время они становились последним пристанищем примерно для 600 одиноких людей пожилого возраста. Многие мы закрыли, потому что те не соответствовали санитарным нормам – бывало, старики жили в полуразваленных зданиях бывших школ. На их месте появились государственные интернаты малых форм, – рассказал руководитель отдела стационарного обслуживания населения министерства труда и социальной защиты населения СК Владимир Сальников. – Сегодня важно, чтобы такие интернаты жили, потому что они приносят большую пользу, выполняя поставленные задачи на твердую пятерку.

Собственно, это понимают и краевые власти. К 2017 году во всех «малышах» проведены капитальные ремонты, приобретено новое технологическое оборудование для пищеблоков и прачечных, обновлено медицинское оборудование. Везде открыты физиокабинеты, кабинеты грязелечения. В 2013-2017 годах на ремонт домов малой вместимости из краевого бюджета было выделено более 25 млн рублей. А ежемесячно на содержание постояльцев из краевой казны отдаются миллионы.

Мудрый руководитель

В Красногвардейском районе в селе Преградном в конце августа стояла жара, все выгорело. От этого территория дома-интерната для престарелых и инвалидов выглядела еще выигрышнее. На небольшом участке, прилегающем к единственному небольшому зданию, распустились цветы – красоты необыкновенной! Тут же в пруду плавали лебеди, утки, а в голубятне ворковали птицы. Территория благоухала вопреки всем обстоятельствам.

В такую красоту мы попали, когда калитку нам открыл директор интерната Погос Исаакович Сагателян. Хозяин гостеприимно принял гостей, показал свои владения.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Погос Исаакович Сагателян

– Все, что вы тут видите, сделано нами, – обронил он.

…Преградненский интернат был создан в далеком 1979 году как межколхозный дом престарелых. Существовал в таком статусе вплоть до 1993 года, пока не был передан в государственную собственность. Сегодня здесь живут старики и инвалиды, нуждающиеся в постоянном уходе и наблюдении. До появления нынешнего руководителя на интернат было больно смотреть. В министерстве долго искали деятельного директора в Преградное. Подходящую кандидатуру присмотрели 14 лет назад. Тогда Погос Сагателян трудился на одном из сельхозпредприятий района, занимал руководящую должности, о социалке, прямо скажем, не мечтал. Однако, когда пригласили работать в интернат, согласился.

Вскоре старики увидели перемены. В столовую, куда каждый день таскали на руках по центнеру воды для мойки посуды, провели водопровод. И затем радостные известия следовали одно за другим: теплые туалеты внутри помещения, удобные душевые, приблизившая кухню к столовой пристройка, сушилка для белья под навесом на улице, современное оборудование для прачечной, беседка во дворе, надежная электропроводка и обработка стен противопожарными средствами… Всего не перечислить!

– Признаться, много здоровья и сил пришлось вложить, чтобы интернат приобрел достойный вид, – рассказал директор. – Не знали ни субботы, ни воскресенья – строили, ремонтировали, высаживали растения... Конечно, нынешний облик интерната нельзя сравнивать с тем, что было 14 лет назад. Прийти сюда работать было настоящим безумием, зарплата тоже не могла радовать – откровенно мизерная.

Сегодня у директора тоже хлопот хватает. Каждый раз он своими руками и усилиями сотрудников поддерживает порядок. В отпуске не был уже давно, да и возможность когда представится, не известно.

– Заместителей у меня нет, – объясняет он. – Был один парень, да ушел – зарплата не устроила. Поэтому, даже если соберусь в отпуск, целый день буду здесь. За людей же отвечаю. Я вам скажу, чтобы работать в нашей сфере, нужно быть тонким психологом, ведь с каждым важно установить дружеские отношения, примирить, если ссорятся друг с другом, а такое тоже бывает. Вот, например, бабушку нужно подстричь, а она не хочет, я ее взял под ручку, повел. Со мной согласилась идти к парикмахеру. Оказывается, ей внимания не хватало! Мы стараемся жить дружно, ничего не жалеем для стариков. На территории интерната есть процедурный кабинет, парикмахерская и даже молельная комната, местный батюшка – наш частый гость, правда, редкие бабушка или дедушка сюда заглядывают помолиться.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО От интерната в Преградном за 14 лет не поступило ни одной жалобы

Интересно, что интернат в Преградном – единственное социальное учреждение, откуда в министерство за 14 последних лет не поступило ни одной жалобы: ни от сотрудников, ни от постояльцев. Он отмечен множеством наград. В копилке достижений почетные грамоты, дипломы за призовые места в краевом конкурсе художественной самодеятельности среди домов-интернатов, за победу в номинации «За стабильно высокий уровень стационарного обслуживания проживающих», за победу в конкурсе по благоустройству территории. Руководителя коллеги называют мудрым управленцем.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Преградненский интернат был создан в далеком 1979 году

С первого дня пребывания здесь с человеком начинают работать врач, фельдшер, медсестра, которые выясняют состояние его физического и психического здоровья, особенности характера, проблемы. Составляется программа индивидуальной реабилитации. Такое активное ежедневное общение создает у проживающего чувство участия персонала в его жизни и благоприятно влияет на пожилого человека, что в конечном итоге помогает преодолеть страх и депрессию, до минимума свести негативное воздействие адаптационного периода.

– Сегодня в интернате проживает 41 человек, примерно половина – лежачие. 45 сотрудников и день, и ночь в распоряжении постояльцев, – продолжил разговор Погос Сагателян. – Идет работа с каждым индивидуально, а вот в большом учреждении, где может жить по 300 человек, люди не получают столько внимания, как здесь.

Достоинство малого интерната еще и в том, что все, включая директора, знают жителей по имени-отчеству. На дверях Сагателяна ни часов приема, ни прочих бюрократических уловок. Формальности отпадают сами по себе, когда директор по нескольку раз за день наведывается в каждую комнату.

Спросила я его в разговоре, о чем мечтает, реалистично ответил:

– У нас все хорошо. Лучшего не желаем, лишь бы хуже не было! Не плачем, не жалуемся, трудимся честно. Вон на стене грамота – четвертый год подряд занимаем первое место среди социальных учреждений за лучшее благоустройство территории. Знаете, только роз высадили 800 кустов! Все руками сотрудников. У нас так: если директор вышел работать, выходят все. Не для себя же делаю – для людей, которые здесь живут.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Территория Преградненского дома-интерната восхищает красотой

А еще к интернату прилегает большой участок земли – там теперь красивый сад. Когда-то эту территорию за собственные деньги выкупил директор и подарил интернату. Прощаясь, он сорвал нам в дорогу яблок, груш, заметив: «Экологически чистый продукт, в городе не купишь!».

Я не удержалась и спросила:

– Вы работаете здесь ради чего?

– Для людей. Нужно делать дело или хорошо, или никак. Я выбрал первый вариант. Привык так жить, так работать и детей своих так воспитывал…

Красочный дом

Дом-интернат в поселке Красочном Ипатовского района полностью оправдывает свое название. Здесь, так же как и у соседей в Преградном, есть большой зеленый сад, жители разводят голубей, выращивают овощи на огороде. Разговор с директором интерната Юрием Николаевичем Козачёк мы завязали, прогуливаясь по их зеленому саду. Создалось ощущение, что находимся в одном из курортных парков края: тут пышные сосны раскинули ветки, есть яблони, груши, черешня – более 120 деревьев! Прямо в сад выходят окна жителей интерната.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Дом-интернат «Красочный» полностью соответствует своему названию

Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Красочном был открыт в 2000 году постановлением правительства Ставропольского края. За это время заметно преобразился. Он призер конкурсов художественной самодеятельности среди коллективов стационарных учреждений, награжден дипломом ежегодного конкурса правительства Ставропольского края по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции (услуг) среди организаций Ставрополья, дипломом к знаку «Серебряный орден» отличник качества Ставрополья.

– Если бы в сельском хозяйстве был такой порядок, как в социальной защите, оно бы процветало, – замечал Юрий Козачёк.

Он, кстати, директором интерната работает седьмой год. До этого был главным зоотехником на сельхозпредприятии. Когда все распалось, остался без работы, а тут предложили возглавить приют. Согласился, благо жизненный опыт общения с людьми был большой. На прежней работе в подчинении у Юрия Николаевича было 150 человек.

– Живем хорошо, рады, что есть работа, – говорит директор. – Сегодня интернат стал постоянным домом для 25 дедушек и бабушек. Средняя продолжительность жизни постояльцев 82 года. 35 сотрудников ухаживают за пожилыми людьми, благо кадрового дефицита у нас нет. Как видите, и территорию интерната успеваем держать в должном виде. В этом году еще и фонтан поставили и уложили новенькую плитку на территории.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Красочном был открыт в 2000 году

– А чем занимаются люди в свободное время?

– Вы же понимаете, в таком возрасте особо ничем. Доживают спокойно свои годы, а уж если захотелось направить энергию в мирное русло, так вот пожалуйста – сад, огород, голубятня.

Кстати, голубятню открыл один из постояльцев интерната, Виктор Иванович Коваленко. С детства он разводит этих птиц, а когда попал сюда, его поддержали и разрешили заниматься голубятней. Хлопотное это дело, заметил дедушка, хоть и любимое.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Голубятня – местная достопримечательность

– Постоянное беспокойство о птицах. В один год птенцов появляется много: было пять пар – выводилось тридцать, а в другой и десятка не насчитаешь, – говорит он. – А еще клубнику выращиваю: вот уже варенья наварили, компотов накрутили. Зимой будем дегустировать.

– А здесь нравится?

– Был бы у меня свой дом, чтобы с водой и со светом, я бы сюда не попал. А моя старая хата завалилась, вот и живу как могу.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Виктор Иванович Коваленко на территории интерната разводит голубей

Судьбы у всех людей разные. Некоторых в интернат привезли родственники, кто-то сам не захотел стать обузой домочадцам, а для кого-то это последняя возможность не зайти за черту, из-за которой выбраться практически невозможно. Для них это не унижение, не богадельня, а выход в сложной жизненной ситуации, в силу которой они сами приняли решение жить в социальном учреждении, оставив за порогом часть прошлой, другой своей жизни. Но каждый, кто попадает сюда, словно оттаивает и начинает новую жизнь. Здесь и общения достаточно, и уход должный… И даже можно встретить вторую половинку, как это случилось в жизни Александра Васильевича Зубенко.

– Работал шофером в Ипатово, – начал он. – Жизнь личная не сложилась, так и получилось, что ушел от жены и остался на старости лет на улице. В интернате хорошо. Самое главное, кругом красота! Здесь встретил свою новую жену Веру Павловну. Ходить не может, вот я ей помогаю, ухаживаю. На душе легче, когда рядом близкий человек. О любви говорить не буду – уже не в том возрасте. Если тянет к человеку, разве это плохо? И мне хорошо, и ей хорошо, что мы есть друг у друга...

Живет здесь и Елена Андреевна Хилабок, которой в этом году исполнилось 87 лет. Она с большой любовью отозвалась о тех, кто работает в интернате.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Елене Андреевне Хилабок исполнилось в этом году 87 лет

– А как случилось, что вы пришли в приют?

– Судьба так распорядилась. Всю жизнь за детьми ухаживала – водила в детский сад, школу. А потом меня привели сюда. Дай Бог, такая хорошая наша Родина, придумала для стариков хорошие пристанища - дома престарелых. Доживаем свою старость спокойно, тихо и ухоженно. Все хорошо, – заметила Елена Андреевна.

Близкие такие далекие…

Бывают дни, когда у детей, внуков стариков просыпаются родственные чувства. Эти моменты по определенным причинам не любят Погос Сагателян и Юрий Козачёк.

– А дети навещают их? – спросила я у одного и другого директоров.

– Дети, конечно, приезжают. Забирают пенсию и на месяц забывают о стариках. Поэтому в жизни всегда нужно иметь подушку безопасности. Не нужно надеяться на детей. У них сейчас совсем другая жизнь, к сожалению, такова сегодняшняя действительность, – ответил Юрий Козачёк.

– Неблагодарные люди, их везде хватает, – замечает Погос Сагателян. – Не спрашивают, как здоровье матери, зато обязательно поинтересуются, где деньги, а есть и такие, которые нас искренне благодарят, что продлеваем жизнь их мамам и папам.