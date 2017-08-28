Среди участников заседания: представители всех ВУЗов и ССУЗов Ставрополя, правоохранительных и надзорных учреждений, национально-культурных автономий.
Так как в краевой центр прибыли студенты (более 100 тысяч) из разных субъектов СКФО, затронули вопрос их адаптации в городе. Прежде всего, прозвучало на заседании, нужно обеспечить безопасность и комфортные условия для обучения, а также вовлечь молодежь в общественную жизнь.
В СКФУ, где обучаются более 24 тысяч человек 86 национальностей и народностей, накоплен большой опыт работы со студентами.
Прибывшим студентам часто устраивают встречи с представителями правоохранительных органов, культуры, науки, спорта, руководителями национальных, религиозных объединений для разъяснения местных обычаев, традиций, профилактики правонарушений, что дает положительные результаты, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.