Укрепление межнациональных отношений на расширенном заседании Консультативного совета по вопросам национально-этнических отношений обсудили в администрации Ставрополя.

Фото пресс-службы администрации Ставрополя.

Среди участников заседания: представители всех ВУЗов и ССУЗов Ставрополя, правоохранительных и надзорных учреждений, национально-культурных автономий.

Так как в краевой центр прибыли студенты (более 100 тысяч) из разных субъектов СКФО, затронули вопрос их адаптации в городе. Прежде всего, прозвучало на заседании, нужно обеспечить безопасность и комфортные условия для обучения, а также вовлечь молодежь в общественную жизнь.

В СКФУ, где обучаются более 24 тысяч человек 86 национальностей и народностей, накоплен большой опыт работы со студентами.

Прибывшим студентам часто устраивают встречи с представителями правоохранительных органов, культуры, науки, спорта, руководителями национальных, религиозных объединений для разъяснения местных обычаев, традиций, профилактики правонарушений, что дает положительные результаты, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.