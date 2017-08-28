Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На традиционной августовской конференции педагогов Ставрополя обсудили итоги прошлого учебного года и планы на наступающий.

Как и прежде, конференция стала хорошим поводом, чтобы еще раз отметить достижения ставропольских учителей. Было вручено 69 почетных грамот, дипломов и благодарственных писем. Директор лицея № 35 Наталья Симонова удостоена краевой медали «За доблестный труд» III степени, а четыре работника образования – Ольга Бережная, Ираида Волкова, Олеся Зималина, Светлана Солгалова – звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».