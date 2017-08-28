29 августа в Ставрополе стартовали Дни Красногвардейского района.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Они начались со встречи руководства края с представителями администрации территории, бизнеса, сельскохозяйственных предприятий. В ней приняли участие председатель Думы Геннадий Ягубов, первые заместители председателя правительства края Николай Великдань и Иван Ковалёв, зампредседателя ПСК Ольга Прудникова.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Красногвардейский район – одна из хлебных житниц Ставрополья: в нынешнюю жатву здесь собрано 548 тысяч тонн зерновых. Кстати, 2017 год для района юбилейный: он носит такое название с 1957 года в честь красногвардейцев, защищавших Советскую власть в годы Гражданской войны. Вообще, за все время своего существования район менял название четырежды. Изначально назывался Медвеженским уездом, который был образован в 1872 году, затем Белоглиненским, Евдокимовским – в честь первого секретаря ВКП(б) Северо-Кавказского (Ставропольского) края, репрессированного и расстрелянного как врага народа в 1940 году.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Агропром Красногвардейского района на протяжении многих десятков лет формирует местную экономику. Здесь функционируют одиннадцать сельхозпредприятий, более 250 фермерских хозяйств, почти 15 тысяч личных подсобных хозяйств.

На встрече в правительстве края обсуждены вопросы государственной поддержки района, социально-экономического развития, привлечения инвестиций. В рамках Дней района состоялась презентация потенциала его приоритетных отраслей экономики. Были развернуты экспозиции народно-хозяйственных достижений, выставки-подворья, а также народных промыслов. На проспекте Октябрьской Революции работали торговые павильоны, где жителям краевого центра предлагалась лучшая продукция щедрой красногвардейской земли.