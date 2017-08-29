Фото: официальный сайт города-курорта Пятигорска Фото: официальный сайт города-курорта Пятигорска Фото: официальный сайт города-курорта Пятигорска

Бывшую общественную столовую в Пятигорске в историческом здании на проспекте Кирова превратили в Детский кукольный театр «Золотой ключик». Его уникальность заключается в том, что за персонажей и постановки отвечают дети из отделения «Прикладное творчество с театральным уклоном». Отделение действует в Детской художественной школе два года, и за это время ребята научились изготавливать кукол и сочинять сказки и готовы продемонстрировать свое творчество широкой публике.

Уже 2 сентября в три часа дня в театре прозвенит первый звонок. Первым спектаклем станет «Книга Орина», это история о мальчике, который любит читать и мечтать, но в жизни мечты часто сталкиваются с жестокой реальностью...

В спектакле будут участвовать актеры пятигорского ТЮЗа. Помимо самого действа на сцене, в фойе будут проходить мастер-классы, откроется детский бар «ТОРТила». Со временем в театр будут приезжать с постановками гастролеры.

В зале на 90 мест планируют также транслировать мультики после покупки специального экрана. Удобен будет театр и детям-инвалидам, сообщили в пресс-службе администрации Пятигорска.