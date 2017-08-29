Фото: пресс-служба Ставропольской епархии Фото: пресс-служба Ставропольской епархии

В Андреевском соборе Ставрополя ректор Ставропольской духовной семинарии митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершило молебен на начало учения отроков. После молитвы о ниспослании помощи Божией всем учащим и учащимся митрополит и священники окропили участников молебна святой водой.

На молебен пришли министр образования Ставропольского края Евгений Козюра, зампред правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина, руководители краевых и городских отделов образования, ректоры ведущих вузов, директора школ, преподаватели и студенты духовной семинарии, а также школьники, студенты с родителями, сообщили в пресс-службе Ставропольской епархии.