Завершил работу II Межрегиональный Открытый арт-пленэр «Звездный берег», организованный для педагогов-художников детских художественных школ и школ искусств Ставрополья и республик СКФО на берегу водохранилища на территории Курского района.

Фото: пресс-служба министерства культуры СК Фото: пресс-служба министерства культуры СК

В рамках пленэра прошли мастер-классы по самым разным темам: пленэрная живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, методика и педагогика. Финальным аккордом пленэра стал открытый творческий просмотр, где все участники делились впечатлениями о зарисовках, этюдах, профессиональными комментариями и советами. Были отобраны пленэрные работы для выставки.

Все шесть дней на пленэре царила атмосфера вдохновенного творчества. Каждый участник попытался по-своему запечатлеть в этюдах понравившиеся пейзажные мотивы станицы Курской, хуторов Новая деревня и Зайцева. Впрочем, не только красота природы вдохновляла педагогов, мощным стимулом стало и общение друг с другом. Ведь педагог-художник – это человек, уже прошедший самобытный, неповторимый путь профессионального роста, достигший определенных успехов. И потому всем было интересно поделиться опытом художественного и педагогического мастерства. В целом пленэр, по общему признанию, даёт отличную возможность преподавателю повышать свой профессиональный уровень, нацеливает каждого оставаться в процессе воспитания учеников самодостаточным художником, активно участвовать в выставочной деятельности.

Главным же итогом пленэра можно назвать полученный всеми прекрасный эмоциональный заряд и немало замечательных работ, созданных в эти дни. Надолго запомнятся участникам и поездки на термальные источники села Русское, посещения районного музея истории и краеведения, музея Курской детской художественной школы, где, кстати, демонстрировалась персональная выставка графики преподавателя детской художественной школы г. Моздока Юрия Побережного.