Накануне 240-летия Ставрополя, школьники поучаствовали в квест-олимпиаде «История моего города». Ее задания включали прохождение исторических маршрутов по городу и музеям краевого центра, игру «Я знаю историю моего города! А ты?», состоящую из вопросов, которые были распределены по станциям, как о прошлом , так и о настоящем родного Ставрополя.

В итоге победила команда Ставропольского ДДТ и получила в качестве приза абонемент на экскурсию в ботанический сад, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.